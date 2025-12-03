الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

السجن 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة الشقق وحيازة سلاح في روض الفرج

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة روض الفرج وحيازة سلاح أبيض بالسجن المشدد 5 سنوات.


سرقة الشقق السكنية في روض الفرج

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من ربة منزل يفيد باكتشافها سرقة شقتها ووجود بعثرة بداخلها، وعلي الفور شكلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة. 


وبتكثيف التحريات تبين أن عاطلين لهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بعد مراقبتهما للشقة ومعرفة اوقات خروج ساكنيها واوقات عودتهم اليها ثم استخدما مفتاح مصطنع ودخلاها وقاما بسرقة محتوياتها. 


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باحالتهما الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها المتقدم.

