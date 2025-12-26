منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام جنوب إفريقيا بعد مرور 60 دقيقة (صور)

18 حجم الخط

يتقدم منتخب مصر علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

شهد اللقاء بداية حماسية من الفريقين، وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتها بالنجاح.

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا.

وفي الدقيقة 18، ارسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت من بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 29 كاد ان يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمي الشناوي لكن تصدي لها حارس منتخب مصر.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتلقي محمد هاني البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط منتخب جنوب إفريقيا بشكل قوي في محاولة لإدراك هدف التعادل.

وسدد إمام عاشور كرة قوية كاد أن يسجل بها هدف منتخب مصر الثاني لكن تصدي لها حارس جنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - تريزيجيه.

بدلاء منتخب مصر

ويجلس علي مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كل من: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية بجانب، جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ جنوب إفريقيا ـ 3 نقاط

2ـ منتخب مصر ـ 3 نقاط

3ـ منتخب زيمبابوي ـ نقطة

4ـ منتخب أنجولا ـ نقطة

