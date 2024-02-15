استشاري يحذر من نقص اليود عند الأطفال، يقلل ذكائهم

نقص اليود من المشكلات التى يعانى منها العديد من الأشخاص وتسبب بعض الأعراض التى يجهلها الكثير منا، ويعتقد البعض أن نقص اليوم أمر عادي وغير مهم، ونقص اليود في الجسم لا يؤثر على الصغار فقط، بل على الكبار أيضا، وينصح الخبراء دائما بالاهتمام به وسرعة علاجه.

مخاطر نقص اليود على الأطفال

يقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن نقص اليود لدى الأطفال يقلل من نسبة ذكائهم، وذلك طبقا لأحدث الدراسات الحديثة التى أجريت عليهم، لذلك إذا لاحظت الأم ضعفًا في نسبة ذكاء أطفالها، يجب إجراء فحص للكشف عن مادة اليود.

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أهمية اليود للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن مادة اليود تكتسب أهمية كبرى في تطوير الذكاء لدى الأطفال والمراهقين، وأن نقصها يسهم بشكل مباشر في تقليل معدل الذكاء لديهم، لذا يجب زيادة حاجة النساء لهذه المادة أثناء الحمل، إذ لا تحوي الأغذية المتناولة يوميًا الكمية اللازمة من اليود للحوامل.

أهمية اليود للحوامل

وتابع أن نقص اليود المعتدل لدى الأمهات يؤدي إلى خلل في نسب الذكاء (IQ) لدى الطفل، لذا على الأمهات الاهتمام بتناول مصادر اليود لحماية الأطفال من نقص اليوم الذى يؤثر على ذكائهم.

أكلات تحتوي على اليود

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن هناك بعض الأكلات التى تحتوي على اليود، وبالتالى يجب الإكثار من تناول هذه الأكلات، منها:-

الحليب ومنتجاته: يحتوي الحليب ومنتجاته على نسبة جيدة من اليود فهو يغطي نصف إحتياجات الجسم منه، وبخاصة حليب البقر ومنتجاته.

الأسماك ويمكن الحصول عليه أيضا من زيت السمك، وهو عبارة عن حبوب صفراء تباع في الصيدليات بالإضافة إلى القشريات مثل: الجمبري، والسرطان، والأصداف مثل: المحار، والرخويات، والأخطبوط.

الخضار والفواكه المزروعة في تربة غنيّة باليود: ترتفع نسبة اليود في النباتات بحسب مستواها في التربة، وتعدّ الفراولة، والقرنبيط، والفستق، والثوم، والسمسم من أغناها به.

استشاري يحذر من مخاطر نقص اليود عند الأطفال، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على مناعة الطفل، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.