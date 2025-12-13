علامات نقص الزنك في الجسم وعلاجه بالنظام الغذائي الصحي

18 حجم الخط

علامات نقص الزنك في الجسم وعلاجه، الزنك من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة لكنها شديدة الأهمية، إذ يدخل في عمل أكثر من 300 إنزيم مسؤول عن عمليات حيوية متعددة مثل تقوية المناعة، التئام الجروح، دعم الذاكرة والتركيز، وتنظيم الهرمونات.



ورغم توفر الزنك في كثير من الأطعمة، إلا أن نقصه يُعد مشكلة شائعة، خاصة بين النساء، الأطفال، وكبار السن، وقد لا تنتبه له الكثيرات لأن أعراضه تتشابه مع مشكلات صحية أخرى.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن نقص الزنك قد يكون سببًا خفيًا وراء كثير من المشكلات الصحية التي تعاني منها النساء دون تفسير واضح.



أضافت الدكتورة مروة، أن الانتباه للأعراض المبكرة لنقص الزنك، والاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالزنك، خطوة أساسية لاستعادة النشاط، تقوية المناعة، وتحسين صحة البشرة والشعر بشكل طبيعي وآمن.



في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل علامات نقص الزنك في الجسم، وأهم الطرق الطبيعية لعلاجه من خلال التغذية السليمة.

أولًا: ما هو الزنك ولماذا يحتاجه الجسم؟

الزنك معدن أساسي لا يستطيع الجسم تخزينه بكميات كبيرة، لذلك يحتاج إلى إمداده بشكل منتظم من الطعام. يلعب دورًا مهمًا في:

دعم الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

تسريع التئام الجروح وتجديد الخلايا.

الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

دعم حاستي الشم والتذوق.

المساهمة في التوازن الهرموني خاصة لدى النساء.

تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

أي خلل في مستوى الزنك قد ينعكس سريعًا على صحة الجسم العامة.

ثانيًا: علامات نقص الزنك في الجسم

تختلف أعراض نقص الزنك من شخص لآخر حسب شدة النقص ومدته، لكن هناك علامات شائعة يمكن ملاحظتها:

1. ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالعدوى

من أولى وأوضح علامات نقص الزنك هو تكرار نزلات البرد، بطء التعافي من الأمراض، والإصابة بالالتهابات بشكل متكرر. الزنك عنصر أساسي في تكوين خلايا المناعة.

2. تساقط الشعر وضعف الأظافر

نقص الزنك يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر، ما يسبب تساقطه أو تقصفه، كما قد تظهر بقع بيضاء على الأظافر أو تصبح هشة وسهلة الكسر.

3. مشكلات البشرة

قد يظهر النقص على شكل:

جفاف شديد بالبشرة.

تأخر التئام الجروح.

ظهور حبوب أو التهابات جلدية متكررة.

ولهذا يُربط الزنك غالبًا بعلاج حب الشباب.

4. فقدان الشهية واضطرابات التذوق والشم

الزنك عنصر مهم لوظائف التذوق والشم، ونقصه قد يؤدي إلى فقدان الشهية أو الإحساس بأن الطعام بلا طعم، وهو عرض لا تنتبه له كثير من النساء.

5. التعب والإرهاق العام

الشعور بالإجهاد المستمر، قلة التركيز، وضعف النشاط الذهني قد يكون مرتبطًا بنقص الزنك، خاصة إذا ترافق مع نقص معادن أخرى.

6. اضطرابات هرمونية عند النساء

نقص الزنك قد يؤثر على انتظام الدورة الشهرية، ويزيد من حدة أعراض ما قبل الطمث، كما قد يؤثر على الخصوبة على المدى الطويل.

7. تأخر التئام الجروح

إذا لاحظتِ أن الجروح البسيطة تستغرق وقتًا أطول للشفاء، فقد يكون السبب انخفاض مستوى الزنك في الجسم.

ثالثًا: أسباب نقص الزنك

من أهم الأسباب:

سوء التغذية أو الاعتماد على الأطعمة المصنعة.

اتباع أنظمة غذائية قاسية لفترات طويلة.

ضعف امتصاص الزنك بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.

الحمل والرضاعة.

التقدم في العمر.

الإفراط في تناول القهوة والشاي مباشرة بعد الأكل، مما يقلل امتصاص المعادن.

الزنك وفوائده

رابعًا: كيف تعالجين نقص الزنك بالأكل؟

الخبر الجيد أن نقص الزنك يمكن تعويضه بسهولة نسبيًا من خلال التغذية السليمة دون اللجوء للمكملات إلا عند الضرورة.

1. البقوليات

مثل العدس، الحمص، الفاصوليا، والفول. تحتوي على كميات جيدة من الزنك، خاصة عند نقعها قبل الطهي لتحسين الامتصاص.

2. المكسرات والبذور

بذور القرع (اللب الأبيض) من أغنى المصادر بالزنك.

السمسم، الكاجو، اللوز.

حفنة يومية كافية لدعم احتياجات الجسم.

3. الحبوب الكاملة

كالقمح الكامل، الشوفان، والأرز البني. يُفضّل استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة للحصول على الزنك والألياف معًا.

4. البروتين الحيواني

اللحوم الحمراء، الكبدة، الدجاج، والبيض مصادر ممتازة للزنك، ويمتاز الزنك الحيواني بسهولة امتصاصه مقارنة بالنباتي.

5. منتجات الألبان

الزبادي والجبن يمدان الجسم بالزنك والبروتين في الوقت نفسه، ويُفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم.

6. المأكولات البحرية

مثل السردين، الجمبري، والتونة، وهي مصادر غنية بالزنك والمعادن الأخرى الداعمة للمناعة.

خامسًا: نصائح لتحسين امتصاص الزنك

تجنبي شرب الشاي والقهوة مباشرة بعد الوجبات.

احرصي على تنويع مصادر الزنك بين نباتي وحيواني.

انقعي البقوليات والمكسرات قبل استخدامها.

احرصي على تناول فيتامين C مع الوجبات لتحسين الامتصاص العام للمعادن.

