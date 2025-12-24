كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون

18 حجم الخط

تُعد كفتة العدس بالشوفان بالفرن، واحدة من أفضل الأطباق الصحية التي تجمع بين الطعم المشبع والقيمة الغذائية العالية، دون الاعتماد على الدهون أو البروتين الحيواني.



كفتة العدس بالشوفان بالفرن، خيار مثالي للنباتيين، ولمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يسعون لتقليل استهلاك اللحوم، خاصة في فصل الشتاء حيث يحتاج الجسم لوجبات دافئة ومغذية في الوقت نفسه.

العدس كمصدر بروتين نباتي متكامل

العدس من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات والشعور بالشبع لفترة أطول.



كما يتميز العدس باحتوائه على الألياف الغذائية التي تحسن من عمل الجهاز الهضمي، وتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وهو ما يجعل كفتة العدس مناسبة لمرضى السكري ولمتبعي الحميات الغذائية.

إلى جانب البروتين، يحتوي العدس على الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، وفيتامينات B، وهي عناصر مهمة لدعم الطاقة، وصحة الأعصاب، والوقاية من فقر الدم، خاصة لدى النساء.





لماذا كفتة العدس بالشوفان بالفرن خيار صحي؟



تحضير كفتة العدس بالشوفان في الفرن بدلًا من القلي يقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية ويجعل الطبق خاليًا تقريبًا من الدهون الضارة.

كما أن استخدام الخضروات والتوابل الطبيعية يمنح الكفتة نكهة مميزة دون الحاجة لإضافة زيوت أو مواد مصنعة.

كفتة العدس بالفرن:

خفيفة على المعدة

مشبعة وتمنح إحساسًا بالدفء

مناسبة للدايت

اقتصادية وسهلة التحضير

تصلح للكبار والأطفال



المكونات الأساسية لعمل كفتة العدس بالشوفان بالفرن

عدس أصفر أو بني مسلوق ومصفى جيدًا

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

فص أو اثنان من الثوم

جزرة مبشورة (اختياري لزيادة القيمة الغذائية)

بقدونس أو شبت مفروم

شوفان مطحون أو بقسماط مطحون (للتماسك)

ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا

رشة كزبرة ناشفة أو بهارات حسب الرغبة

مكونات كفتة العدس بالشوفان



طريقة تحضير كفتة العدس بالشوفان بالفرن



يُسلق العدس حتى ينضج تمامًا ثم يُصفى من الماء جيدًا.

يُهرس العدس أو يُضرب في الكبة حتى يصبح قوامه ناعمًا نسبيًا.

تُضاف البصلة، الثوم، الجزر، الخضرة، والتوابل ويُخلط الخليط جيدًا.

يُضاف الشوفان المطحون تدريجيًا حتى نحصل على قوام متماسك يسهل تشكيله.

تُشكّل الكفتة بأصابع أو أقراص حسب الرغبة.

تُرص في صينية مبطنة بورق زبدة وتُدخل فرن متوسط الحرارة حتى تتحمر من الجانبين.

يمكن قلب الكفتة مرة واحدة فقط لضمان تماسكها.

فوائد كفتة العدس بالشوفان بالفرن للجسم

تعزيز الشعور بالشبع: بفضل الألياف والبروتين.

دعم صحة القلب: لاحتوائها على معادن تقلل الكوليسترول الضار.

تحسين الهضم: الألياف تساعد على تقليل الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

مناسبة للبرد: وجبة دافئة تمنح الجسم طاقة دون ثقل.

بديل آمن للحوم: خاصة لمن يعانون من ارتفاع الدهون أو مشاكل القولون.

طرق التقديم

يمكن تقديم كفتة العدس بالشوفان بالفرن مع:

سلطة خضراء طازجة

طحينة أو زبادي نباتي

خبز بلدي أو عيش سن

خضار سوتيه أو أرز بني



كما يمكن تحضير كمية من كفتة العدس بالشوفان، وتخزينها في الفريزر بعد التشكيل، لتكون وجبة سريعة وصحية عند الحاجة.

في النهاية، كفتة العدس بالشوفان بالفرن ليست مجرد وصفة بديلة للحوم، بل هي وجبة متكاملة تجمع بين الصحة، الدفء، والطعم اللذيذ، وتثبت أن الأكل الصحي يمكن أن يكون بسيطًا ومشبعًا في آنٍ واحد.

