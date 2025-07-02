طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة، أكلة سريعة وخفيفة

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة، كرات البطاطس أو كفتة البطاطس من الأكلات الخفيفة والاقتصادية التى لها مذاق مقرمش ومميز ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى الطقس الحار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.

مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة:-

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب جبنة موزاريلا مبشورة (أو أي نوع جبنة تحبينه)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة كمون (اختياري)

رشة بابريكا أو شطة (حسب الرغبة)

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (اختياري)

للتغليف:

1 بيضة

نصف كوب دقيق

كوب بقسماط مطحون

زيت للقلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة:-

قومي بسلق البطاطس في ماء مملح حتى تنضج تماما.

قشريها واهرسيها جيدا وهي دافئة حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الزبدة، الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا، والبقدونس إلى البطاطس المهروسة.

اخلطي المكونات حتى تتجانس تماما.

خذي كمية صغيرة من البطاطس، ضعي بداخلها قطعة صغيرة من الجبنة، ثم شكليها على شكل كرة.

كرري العملية حتى تنتهي الكمية.

مررى كل كرة في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.

يمكنك وضع الكرات في الفريزر لمدة 15 دقيقة لتتماسك قبل القلي.

سخني زيت غزير في مقلاة.

اقلي الكرات على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

قدمي كرات البطاطس وهي ساخنة مع الكاتشب أو صوص الجبن أو صوص الثوم.

يمكنك خبز الكرات في الفرن بدلا من قليها لجعلها أكثر صحية.

أضيفي قطع صغيرة من الزيتون أو الذرة لزيادة النكهة.

اختاري نوع الجبنة الذي يذوب جيدا لمذاق أروع.

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة

فوائد البطاطس للصحة

والبطاطس لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البطاطس:-

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، وهي مصدر رئيسي للطاقة، خاصة للرياضيين أو الأشخاص الذين يبذلون مجهود بدني.

وجود البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة في البطاطس يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع، وتحسين وظائف القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

البطاطس المسلوقة غنية بـ الألياف الغذائية التي تساهم في تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أنها تحتوي على نشا مقاوم يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

البطاطس تحتوي على نشويات، لكن إذا تم تناولها باعتدال ومسحوبة المؤشر الجلايسيمي (مثل البطاطس المسلوقة)، فقد تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وضبط مستويات السكر في الدم.

تناول البطاطس المسلوقة أو المشوية دون دهون يمكن أن يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يساعد على تقليل كميات الطعام وإنقاص الوزن.

عصير البطاطس يحتوي على إنزيمات تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، خاصة عند استخدامه كقناع على الوجه بانتظام.

يمكن وضع شرائح البطاطس الباردة تحت العين لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء، بفضل خصائصها المبردة والمهدئة.

البطاطس تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهاب تساعد في تقليل التهابات البشرة، وتخفيف آثار البثور، وتنظيف المسام وتفتيح آثار الحبوب.

بفضل محتواها من فيتامين C والنشا، فإن البطاطس تساهم في شد الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

عصير البطاطس يستخدم كعلاج طبيعي لفروة الرأس الدهنية، ويعتقد أنه يحفز بصيلات الشعر ويعزز النمو عند تدليكه على فروة الرأس.

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