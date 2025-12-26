إصابات في حريق مقهى بطوخ بعد إشعال النيران باستخدام أنبوبة غاز

18 حجم الخط

شهدت قرية الدير التابعة لمركز طوخ بـمحافظة القليوبية واقعة حريق داخل أحد المقاهي، بعدما أقدم 3 أشخاص على إشعال النيران بالمكان مستخدمين أنبوبة غاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

تفاصيل حريق مقهى بطوخ

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مقهى بـطوخ بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، نشب حريق هائل بعزبة بخيت بمنطقة منشية ناصر، بالقرب من قسم الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران بسبب الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال غية حمام، وسط حالة من الذعر في المنطقة عزبة بخيت بمنشأة ناصر.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية التي فرضت كردونًا أمنيًّا بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده، وبدأ رجال الإطفاء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

