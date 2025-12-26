الجمعة 26 ديسمبر 2025
اقتصاد

200 جنيه انخفاضًا في طن الردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها، وذلك وفقًا لأخر تحديث في السوق.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11900 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11900 جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 13 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 712 جنيها، بانخفاض 24 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 600 إلى 800 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13400 جنيه، بانخفاض 489 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18800 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19800 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19800 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 12 ألف جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

