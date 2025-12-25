هيئة الإسعاف تناشد أولياء الأمور: حالات اختناق الأطفال خطر قاتل يتطلب تدخلا فوريا

18 حجم الخط

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أهمية سرعة التوجه لأقرب نقطة إسعاف في حالات الاختناق، خاصة بين الأطفال، لما لذلك من دور حاسم في إنقاذ الأرواح.

توخي الحذر الشديد لحماية الأطفال من حوادث الاختناق

وناشدت هيئة الإسعاف المصرية جميع أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر الشديد لحماية الأطفال من حوادث الاختناق، مؤكدة أن هذه الحالات من أخطر الطوارئ التي قد تودي بحياة الطفل في دقائق معدودة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وسليم.

وأوضحت هيئة الإسعاف أن أغلب حالات اختناق الأطفال تحدث نتيجة ابتلاع قطع الحلوى الصلبة، أو المكسرات، أو الألعاب الصغيرة، أو بقايا الطعام غير الممضوغ جيدًا، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة، حيث لا تزال مجاري التنفس لديهم ضيقة وحساسة.

وأكدت هيئة الإسعاف أن العلامات التحذيرية للاختناق تشمل صعوبة أو توقف التنفس، تغير لون الشفاه إلى الأزرق، فقدان القدرة على البكاء أو الكلام، والسعال الشديد أو الصامت، مشددة على أن التأخر في طلب المساعدة قد يؤدي إلى تلف بالمخ أو الوفاة.

ودعت هيئة الإسعاف إلى أهمية تعلم الإسعافات الأولية الخاصة بحالات الاختناق، خاصة مناورة “هيمليك” المناسبة للأطفال.

كما شددت هيئة الإسعاف المصرية على سرعة الاتصال بالخط الساخن 123 فور الاشتباه في أي حالة اختناق.

كانت كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن لحظات حاسمة في حياة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، بعدما كادت قطعة حلوى أن تودي بحياته إثر تسببها في انسداد كامل بمجرى الهواء.

سارعت أسرة الطفل بالتوجه إلى نقطة إسعاف قرية الحمّام التابعة لمركز ناصر

وقالت هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث، سارعت أسرة الطفل بالتوجه إلى نقطة إسعاف قرية الحمّام التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث تعامل المسعف أحمد شعبان محمد على الفور مع الحالة، وطبق مناورة هيمليك (Heimlich) لاستخراج الجسم الصلب العالق بمجرى التنفس، مستخدمًا دفعات صدرية أعقبها لطمات متتالية على الظهر، ما أسفر عن خروج قطعة الحلوى واستعادة الطفل قدرته على التنفس بصورة طبيعية.

قياس ومراقبة علاماته الحيوية عبر جهاز المونيتور

وعقب نجاح التدخل الإسعافي، حرص المسعف أحمد شعبان محمد، بمشاركة زميله فني القيادة سيد مصطفى محمد، على اصطحاب الطفل إلى سيارة الإسعاف لمتابعة حالته الصحية، حيث جرى قياس ومراقبة علاماته الحيوية عبر جهاز المونيتور، والتي أكدت استقرار الحالة وانتظام المؤشرات الحيوية كافة.

