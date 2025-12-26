18 حجم الخط

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد بحلول أبريل المقبل إذا استمر تدهور الأوضاع.

الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد

ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تصريحات سابقة إن تقديرات فرق الصحة الميدانية تظهر أن نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضع سيتأثرن كذلك بسوء التغذية الحاد بحلول إبريل 2026، في ظل تراجع الإمدادات الغذائية والطبية وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وأكدت المنظمة أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأن البنية الصحية والغذائية على وشك الانهيار، داعية إلى تسريع دخول المساعدات الإنسانية وتوفير الوقود والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.

المجاعة في قطاع غزة

وأكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، أنه رغم تحسن الأمن الغذائي والتغذية في قطاع غزة مقارنة بتحليل سابق رصد وجود مجاعة، فإن غالبية السكان في الشهرين الماضيين استمروا في مواجهة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأوضح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أنه على الرغم من زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار الذي أعلن في 10 أكتوبر 2025، بما في ذلك المساعدات الغذائية، إلا أنه يتم فقط تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف أن البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومعالجة المياه والصرف الصحي، لا تزال غير كافية لدعم جميع السكان. ولا يزال العديد من الناس يعيشون في ملاجئ مؤقتة، مما يجعلهم عرضة لظروف الشتاء القاسية.

وكان التصنيف أكد في أغسطس الماضي حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

