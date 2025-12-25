الخميس 25 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: تدريب 148 من الفرق الطبية على أحدث تعريفات ترصد العدوى داخل المستشفيات

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية
اختتمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية وفق تعريفات الحالة المحدثة (CDC/NHSN 2024)، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

البرنامج شمل أربع دورات تدريبية استفاد منها 148 متدربًا من 21 محافظة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج شمل أربع دورات تدريبية استفاد منها 148 متدربًا من 21 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء، المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025

رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار

من جانبها، أفادت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن التدريب استهدف مديري إدارات مكافحة العدوى ومسؤولي الترصد بالمديريات والجهات التابعة (التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية)، بحضور رؤساء فرق مكافحة العدوى ومسؤولي الترصد في جميع المستشفيات المدرجة بالبرنامج القومي الإلكتروني لترصد عدوى المنشآت الصحية.

وفي سياق أخر كان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، استقبل الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

دراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين في برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه بدراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين في برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن التغذية العلاجية ممارسة طبية تتطلب ترخيص مزاولة المهنة.

