قبل صدام اليوم بأمم أفريقيا، بروس هوجو يسعى لتكرار إنجاز 2017 أمام منتخب مصر

كأس الأمم الإفريقية 2025، يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المواجهة المرتقبة للفراعنة، اليوم الجمعة، أمام نظيره الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب وتستمر حتى الـ18 من يناير المقبل.

ويقود البلجيكي المخضرم هوجو بروس منتخب جنوب أفريقيا منذ 5 مايو 2021 ولعب الفريق تحت قيادته 50 مباراة فاز في 27 وتعادل في 16 وخسر 7 مرات وسجل 84 هدفًا مقابل 50 سكنت شباكه.

وحقق هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، إنجاز هام، خاصة وأنه يشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية عشرة، بعد أن تأهل لأول مرة عام 1996، ولم يغب عن البطولة إلا في أعوام 2010، 2012، 2017، و2021.

مشاركة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار

وكانت آخر مشاركة لجنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عام 2023 في كوت ديفوار، حيث حصد المركز الثالث بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم.

كما يسعى بروس لمعادلة إنجاز رينارد، المدرب الفرنسي، الوحيد الذي فاز بلقب كأس أفريقيا مع دولتين مختلفتين، بعد أن حقق النجاح مع زامبيا عام 2012، وكوت ديفوار عام 2015.

وقد سبق لبروس الفوز بالبطولة مع الكاميرون عام 2017، رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين.

وسبق لبروس مواجهة منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا عندما كان مدربًا لمنتخب الكاميرون، ونجح حينها في الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

