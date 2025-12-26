الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

أنجولا تتفوق في المباريات الرسمية، تاريخ مواجهات الغزلان السوداء وزيمبابوي

منتخب أنجولا،فيتو
منتخب أنجولا،فيتو
كأس الأمم الأفريقية 2025، يلتقي منتخب أنجولا في مواجهة قوية أمام زيمبابوي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة في المغرب حتى 18 يناير.

تاريخ مواجهات أنجولا وزيمبابوي 

ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ولكنهما سبق أن التقيا أربع مرات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عامي 1998 و2013، حيث تفوقت أنجولا على زيمبابوي بتصدر المجموعة في المرتين، لتتأهل للنهائيات على حسابها.

كما جمعتهما تصفيات كأس العالم 2006، حيث فاز كل فريق في مباراته على أرضه، وتأهلت أنجولا لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك للمرة الوحيدة في تاريخها.

ويتسلح المنتخب الأنجولي بتفوقه نفسيا بالفوز في آخر مباراتين جمعتهما، وبالفوز أيضا في ثلاث من آخر أربع مواجهات بينهما مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي.

وإجمالا التقى المنتخبان 19 مرة على المستويين الودي أو الرسمي، كانت الكفة متساوية بينهما حيث حقق كل منهما 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات، سجل المنتخب الأنجولي 20 هدفا مقابل 23 هدفا لزيمبابوي.

وبدأت المواجهات المباشرة بينهما بفوز زيمبابوي على أنجولا بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية أقيمت في 10 نوفمبر عام 1985.

موعد مباراة أنجولا وزيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية 

من المقرر أن تقام مباراة منتخب انجولا أمام زيمبابوي في تمام 2:30 ظهر اليوم الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025.

