أمن القاهرة يضبط عددا من التشكيلات العصابية المتهمة في جرائم سرقة

حملات أمن القاهرة
حملات أمن القاهرة لمكافحة السرقات
واصلت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم السرقات وضبط العناصر الإجرامية، وأسفرت الحملات خلال الفترة الأخيرة عن تحقيق نتائج إيجابية بعدة مناطق بالعاصمة.

سرقة أسلاك كهرباء بالقطامية
تمكنت  قوات الأمن من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهم بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في سرقة أسلاك الكهرباء من داخل المواقع تحت الإنشاء بأسلوب القص، حال استقلالهم تروسيكل بدون لوحات معدنية مستخدم في ارتكاب الوقائع، وبحوزتهم كمية من الكابلات الكهربائية ومقص حديدي. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط عصابة سرقة مساكن تحت الإنشاء ببدر
وفي دائرة قسم شرطة بدر، تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب القص والسحب، وبحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية. واعترف المتهمون بارتكاب 4 وقائع سرقة مماثلة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية تاجر خردة مقيم بدائرة القسم، والذي جرى ضبطه وبحوزته جميع المسروقات. 

سرقة سيارة بالمطرية
كما ألقت  الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب توصيل الأسلاك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب.

سرقة دراجات نارية بالمعادي
وفي دائرة قسم شرطة المعادي، تم ضبط شخصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

