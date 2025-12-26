بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو

18 حجم الخط

يواصل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، برئاسة الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس الإدارة، دوره الاستراتيجي في الإشراف الفني والاختبارات المعملية لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يعد أحد أهم شرايين النقل في الجمهورية الجديدة.

نجح المركز في ترسيخ مكانته كمرجعية أولى وحيدة لضبط الجودة في المشروعات القومية الكبرى. وبفضل رؤيته في تطوير المعامل البحثية وتأهيل الكوادر البشرية، بات المركز شريكًا أساسيًا في نجاح كبرى شركات المقاولات المصرية، ضامنًا أعلى معايير الأمان الإنشائي وفق الكودات العالمية.

ويقود معهد بحوث المنشآت الخرسانية التابع للمركز جهودًا جبارة بدأت منذ مارس 2023، حيث باشر خبراء المعهد ومعامله المتخصصة إجراء اختبارات التحميل والإجهاد المعقدة لحلقات نفق المترو (Segments)، وقد شملت هذه المسيرة الناجحة التعاون مع عمالقة التشييد في مصر، حيث تم الانتهاء بنجاح من اختبارات الحلقات الخاصة بشركات (حسن علام، بتروجيت، والمقاولون العرب)، مما عكس كفاءة منقطعة النظير في الأداء البحثي والميداني.

ديسمبر 2025.. محطة جديدة من الإنجاز مع "أوراسكوم"

واستمرارًا لهذه الجهود الدؤوبة، يشهد شهر ديسمبر الجاري 2025 طفرة جديدة في العمل، حيث يجري معمل بحوث المنشآت الخرسانية حاليًا الاختبارات المعملية الدقيقة لحلقات النفق التابعة لشركة "أوراسكوم للإنشاءات"، وتأتي هذه الاختبارات داخل أروقة معامل المركز، باستخدام تكنولوجيا متطورة لقياس مدى تحمل المنشآت للضغوط العالية وتأثيرات التربة، لضمان استدامة هذا المشروع القومي العملاق.

أولى التجارب المعملية.. دقة تتحدى الزمن

وكان المركز قد أعلن عن فخره بالنتائج التي حققتها "أولى التجارب المعملية" التي أُجريت بداخل المعمل، والتي مثلت حجر الزاوية في اعتماد المواصفات الفنية للمشروع. ويؤكد المركز أن استمرار هذه الاختبارات حتى ديسمبر 2025 يعكس الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة، وبالجودة التي لا تقبل المساومة، تحت إشراف مباشر ودعم مستمر من الدكتور محمد مسعود السعداوي.

إن ما يقوم به المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اليوم هو رسالة ثقة للعالم أجمع، بأن العقل المصري البحثي قادر على إدارة وتأمين أعقد المشروعات الهندسية، حاملًا على عاتقه مسؤولية بناء مستقبل مصر بأيادٍ وطنية وخبرات عالمية.

