الصحة تدرس إتاحة دبلومة التغذية للأطباء البيطريين

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

دراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين في برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه بدراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين في برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن التغذية العلاجية ممارسة طبية تتطلب ترخيص مزاولة المهنة.

تعديل بعض بنود قانون مزاولة مهنة الطب البيطري

وأضاف أن الاجتماع ناقش تعديل بعض بنود قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار دعم وزارة الصحة لمساعدة النقابة في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه سوق الأدوية البيطرية في مصر، موجهًا الوزير بتقديم الدعم اللازم للنقابة بما يعزز استراتيجية «الصحة الواحدة».

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور محمد عبد الوهاب، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية.

ومن جانب النقابة، حضر الدكتور محمود حمدي، أمين الصندوق، والمستشار طاهر أبو زيد، المستشار القانوني.

تقديم مليون و412 ألفًا و399 خدمة طبية بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالبحر الأحمر

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم مليون و412 ألفًا و399 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة البحر الأحمر، منذ بداية يناير حتى نوفمبر 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة ورؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 967 ألفًا و313 خدمة طبية، شملت الاستقبال والطوارئ والعمليات والرعايات والغسيل الكلوي.

كما قدمت العيادات المسائية في 7 مستشفيات 41 ألفًا و444 خدمة، فيما قدمت القوافل العلاجية 20 ألفًا و635 خدمة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي إطار التطوير، شهدت المستشفيات تحسينات ملحوظة، منها تطوير وحدات العمليات وتوفير تجهيزات طبية، وزيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بإضافة 3 أجهزة، وتجهيز أقسام الحضانات، وإنشاء مبنى متخصص للقساطر القلبية بمستشفى الغردقة العام، وتوفير 4 أسرّة رعاية مركزة بمستشفى حميات الغردقة، و3 أسرّة رعاية مع حضانة ووحدة إنعاش رئوي وجهاز ماموجرام بمستشفى سفاجا المركزي، إلى جانب تطوير سكن الأطباء والتمريض بمستشفى الشلاتين المركزي.

