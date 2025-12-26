الجمعة 26 ديسمبر 2025
مواعيد الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2025 – 2026، بمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء.


وتستكمل غدًا السبت مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي بإقامة 7 لقاءات بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، ليفربول أمام وولفرهامبتون واندررز على ملعب آنفيلد، ووست هام يونايتد أمام فولهام على ستاد لندن، وبيرنلي أمام إيفرتون على ملعب تورف مور، وآرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الإمارات، برينتفورد أمام بورنموث على ملعب مجتمع جي تك، وتشيلسي أمام أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج.

 

وتختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد بإقامة مباراتي  سندرلاند وليدز يونايتد على ملعب ستاديوم أوف لايت، كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير على ملعب سيلهرست بارك.

 

مواعيد الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي 

الجمعة 26 ديسمبر 

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر 
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً

 ليفربول أمام وولفرهامبتون - 5 مساءً 

وست هام يونايتد أمام فولهام - 5 مساءً 

بيرنلي أمام إيفرتون - 5 مساءً 

آرسنال أمام برايتون - 5 مساءً 

 برينتفورد أمام بورنموث - 5 مساءً 

 تشيلسي أمام أستون فيلا - 7:30 مساءً

 

الأحد 28 ديسمبر 

سندرلاند ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً

 كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير - 6:30 مساءً 

ads