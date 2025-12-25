الخميس 25 ديسمبر 2025
الآن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف للمراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هـــنـــا

موعد فتح باب التظلمات 

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلمات اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، كما سيتم فتح باب ترتيب الرغبات أيضًا من الغد الموافق 26 ديسمبر 2025 حتى 8 فبراير 2026، بما يتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ترتيب رغباتهم وفق المحافظات التي لم تُستكمل فيها الوظائف المطلوبة.

العدد المطلوب لشغل الوظائف

وأوضح رئيس الجهاز أن آلية ترتيب الرغبات تمنح المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة الانتقال للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تُستكمل فيها الوظائف المطلوبة.

وأضاف أن الجهاز أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار المحافظة المناسبة من بين المحافظات المتاحة لشغل الوظائف الشاغرة، على أن يقوم كل متقدم بترتيب هذه المحافظات وفقًا لرغباته على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

أما بالنسبة للمتقدمين الذين سيتم إدراجهم في قائمة الانتظار للمسابقة، فمن المقرر الإعلان عن ترتيبهم بعد الانتهاء من فحص رغبات جميع المتقدمين.

جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن عن المسابقة في 30 أبريل 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو 2025، أعقبها عقد الامتحانات الإلكترونية في المواعيد المقررة.

موقع بوابة الوظائف الحكومية 

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  بالمتقدمين متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الواردة عليه بشأن الخطوات التالية للمسابقة، لضمان حسن سير الإجراءات.

