النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2025.

وذكرت الهيئة، في قرارها رقم (79) لسنة 2025، أن جولة الإعادة أُجريت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025، بينما أُجريت داخل جمهورية مصر العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 من الشهر ذاته.

وأوضح القرار أن إعلان النتيجة جاء استنادًا إلى الدستور، وقوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى القرارات المنظمة للعملية الانتخابية والجدول الزمني المعتمد لها.

وبموجب القرار، أعلنت الهيئة فوز المرشحين الواردة أسماؤهم بالقرار بعضوية مجلس النواب 2025 بنظام الفردي، عن جولة الإعادة للمرحلة الثانية، على أن يتم نشر الأسماء والدوائر الانتخابية تفصيليًا وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق أحكام القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مشددة على أن إعلان النتائج النهائية يختص به وحده مجلس إدارة الهيئة عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.