فوائد البروكلي، يحمي من السرطان ويقوي العظام والمناعة

فوائد البروكلي، البروكلي من الخضراوات الشهيرة والتي تظهر في موسم الشتاء، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم في الطهي وعمل أنواع السلطة المختلفة.

وفوائد البروكلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن البروكلي من الخضراوات الصليبية الغنية بالعناصر الغذائية والمركَّبات النباتية المفيدة، وهو يُعدّ من الأطعمة الصحية التي يُنصح بإدخالها في النظام الغذائي اليومي، ويتميَّز البروكلي باحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله من الخيارات المثالية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

فوائد البروكلي للصحة، فيتو

فوائد البروكلي للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد البروكلي:

غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، وهي مواد تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تساهم في تلف الخلايا وتُسرّع من ظهور علامات الشيخوخة، وتُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.

أظهرت دراسات عديدة أن المركبات الموجودة في البروكلي، مثل "السلفورافين"، تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون.

البروكلي مفيد أيضًا لصحة القلب، إذ يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

احتواءه على الألياف يجعله مفيدًا لتحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

أما بالنسبة للعظام، فالبروكلي يحتوي على فيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة مع التقدّم في العمر.

يلعب البروكلي دورًا في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه من فيتامين C.

ولا يمكن إغفال أثر البروكلي الإيجابي على البشرة، حيث يساعد في نضارتها وتأخير ظهور التجاعيد، ويُعتبر خيار جيّدً لمَن يسعى لخسارة الوزن، كونه منخفض السعرات الحرارية وغنيًّا بالألياف التي تعطي الشعور بالشبع.

وتابعت، أن البروكلي ليس مجرد خضار عادي، بل هو "سوبر فود" حقيقي يجمع بين القيمة الغذائية العالية والقدرة على الوقاية من أمراض مزمنة عديدة، لذلك يُنصح بتناوله بانتظام سواء مطهوًا على البخار أو طازجًا.

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