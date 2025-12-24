الأربعاء 24 ديسمبر 2025
رياضة

مصطفى العش: جماهير الأهلي شريك أساسي في كل البطولات ونقاتل لإسعادهم

مصطفي العش
مصطفي العش
قال مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر يبحث دائمًا عن الفوز بكل البطولات، وإن جماهيره تساند ‏الفريق بشكل دائم وتقف خلفه دائمًا، وهي الشريك الأساسي في كل النجاحات التي يحققها الفريق.‏

تصريحات مصطفى العش

وأكد العش  للموقع الرسمي ومنصات النادي الأهلي أن الجهاز الفني يمنح الفرصة للجميع، ويعمل على تجهيز كل اللاعبين، مما يمثل ‏فرصة يجب استغلالها في أي وقت.‏

وقال: «كل المباريات مهمة بالنسبة إلينا بغض النظر عن اسم المنافس، أو طبيعة البطولة التي نشارك بها.. مطالبون دائمًا بالفوز ولا ‏شيء غيره، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين والوصول إلى أفضل ما يمكن».‏

 

و‏أضاف: «هناك منافسة قوية بين الجميع وفي مختلف المراكز، وكل لاعب لديه دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه، سواء من يشارك ‏ويرغب في الاستمرار بالتواجد في الحسابات، أو من ينتظر الحصول على الفرصة، ونساند بعضنا جميعًا، خصوصًا لاعبي خط ‏الدفاع، والأهم بالنسبة إلينا مصلحة الأهلي التي تأتي في المقام الأول».‏

 

‏وأوضح: «طبيعة اللعب في النادي الأهلي تفرض على كل لاعب أن يكون جاهز دائمًا للمشاركة، خاصة أن هناك بعض السيناريوهات ‏التي تحدث في العديد من المباريات، مما يزيد من حالة المنافسة بين جميع اللاعبين».‏

 

‏وأشار مصطفى العش «على الصعيد الشخصي أنا سعيد للغاية بثقة النادي وتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.. كانت فترة صعبة وكنت أسعى خلالها ‏لإثبات نفسي وجدارتي بالاستمرار في الأهلي.. من الإيجابي أن يكون اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يتيح للجهاز الفني خيارات عديدة.. والحمد لله أنني حصلت على فرصة اللعب كمدافع أو كظهير أيسر».‏

‏وقال: «الأهلي نادي بطولات، والحمد لله أنني توجت مع الفريق بلقب بطولة الدوري بالموسم الماضي، وتواجدت مع الأهلي ببطولة ‏كأس العالم للأندية، ومؤخرًا حصلت على لقب بطولة كأس السوبر المصري.. الأهلي هو طريق أي لاعب للفوز بالبطولات ‏وأي لاعب يتمنى أن يتواجد بين صفوف الفريق».‏

 

‏وأكد قائلًا: «النادي أبرم تعاقدات قوية للغاية مطلع الموسم خاصة بضم محمود حسن تريزيجيه ابن النادي وصاحب الاسم الكبير، وكذلك أحمد ‏سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان.. كلهم أصحاب موهبة كبيرة وجميعهم إضافة مهمة للنادي ونأمل في أن نتوج معًا ‏بالألقاب بنهاية الموسم... في الأهلي كلنا بمثابة عائلة واحدة وأي لاعب ينضم للفريق يجد المساندة من الكل.. كلاعبين نتجمع بشكل مستمر ونتحدث قبل ‏المباريات وهذه أهم سمات التواجد في كيان كبير.. من يحصل على فرصته يجد الدعم من الجميع».‏

 

‏واستطرد العش: «من يلعب للأهلي لديه فرصة ذهبية للحصول على الألقاب وكتابة التاريخ، وفي الفريق كل لاعب يجتهد ويبذل كل ما لديه لنيل ثقة الجهاز الفني.. ونحن تعودنا أن ‏نقاتل لآخر ثانية في البطولات والمباريات بشكل عام».‏

 

‏واختتم العش حديثه وقال: «نعد جماهير الأهلي بأن نكون على قدر ثقتهم وأن نحصد كل الألقاب وأن نسعى جميعًا لإسعادهم».‏

