بيراميدز يدخل معسكرا تدريبيا في أبوظبي خلال يناير

استقر الجهاز الفني لنادي بيراميدز على أن بخوض الفريق معسكرا خارجيا خلال شهر يناير المقبل، استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية، واستعدادا لاستئناف الموسم والذي يشهد مباريات هامة بالدوري الممتاز وكأس مصر وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

معسكر خارجي لبيراميدز

واستقر النادي السماوي على خوض معسكر إعداد خارجي وتحديدا في أبوظبي العاصمة الإماراتية، بداية من يوم 5 يناير على أن يمتد حتى يوم 13 يناير، قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الإعداد الإماراتي، تدريبات يومية ورفع الحمل البدني، وبعض المباريات الودية الجاري الاتفاق على أطرافها خلال المرحلة المقبلة.

راحة سلبية طويلة للاعبي بيراميدز

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قرر منح اللاعبين راحة سلبية طويلة بعد الفوز الأخير على مسار في كأس مصر والتأهل لدور الـ16 من البطولة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم 3 يناير المقبل.

ونجح بيراميدز في عبور الدور الأول من كأس مصر بعد الفوز على مسار بهدفين دون مقابل، ليضرب موعدا مع الجونة في دور الـ16 من البطولة.

