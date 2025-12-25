كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم البنك الأهلي علي نظيره الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم ضمن مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس عاصمة مصر .

وتقدم البنك الأهلي عن طريق أوفا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة فى كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع..أمير مدحت، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحي، أحمد النادري، محمد ابراهيم

خط الهجوم..مصطفى شلبي، يسرى وحيد، أحمد أمي أوفا



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، محمود عماد، أحمد متعب، أحمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، داو سيريل

مباراة الجونة والبنك الأهلي

ويسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث بأربع نقاط، لكن مهمته ستكون صعبة للغاية أمام الجونة صاحب الصدارة بست نقاط والذي لن يفرط فيها بسهولة وهو ما يجعل المواجهة صعبة لكلا الفريقين.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

