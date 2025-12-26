كشفها وزير الخارجية من الشيوخ، ملامح الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

18 حجم الخط

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أمس الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، إعلان وزير الخارجية، أن مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان.

إطلاق مصر إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان، تتضمن تقديم تقرير دوري عن الإنجازات والتحديات وقياس مدى تنفيذ الأهداف الموضوعة.

وأوضح بدر عبد العاطي، أن مؤسسات الدولة تقوم بوضع مستهدفات واضحة لملف حقوق الإنسان من خلال التحليل المستمر للوضع على الأرض، ويتم متابعة التنفيذ بشكل دقيق ورفع التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية.



إعداد الخطة الخماسية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطة الخماسية الجديدة، مع إتاحة مساحة للحوار المجتمعي ومشاركة البرلمان في وضع رؤية شاملة تعكس نبض المواطنين وتوجهاتهم بشأن ملف حقوق الإنسان.

وشدد وزير الخارجية، على رفض مصر القاطع لأي استغلال سياسي لحقوق الإنسان أو استخدامها كأداة للضغط أو الابتزاز الدولي، قائلا: هذا الأسلوب مرفوض تمامًا.

سقوط الأقنعة لبعض الدول بعد حرب غزة

وتابع: "الأقنعة سقطت"، في إشارة إلى فقدان المصداقية لدى بعض الدول الأوروبية التي كانت تمنح مصر دروسًا في حقوق الإنسان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وما صاحبها من تهديدات للطلبة المصريين لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الترحيل أو نزع الإقامة عن بعضهم.

وأشار الوزير إلى أنه لا يجوز لأي دولة أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مضيفا ان الدولة المصرية تلتزم بتطبيق المعايير الدولية بما يتماشى مع مصالح المواطنين وخصوصية الدولة، مع التركيز على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كافة المجالات.

وأكد عبد العاطي أن هذا النهج يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، مع العمل على حماية المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على الخصوصية الثقافية والدينية والتي تُعد من المبادئ التي تحظى بتوافق دولي، إلى جانب مبادئ أساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرًا إلى أن هناك مسائل ثقافية ودينية لا تحظى بإجماع دولي كامل.

وأوضح وزير الخارجية أن بعض ما يُطرح تحت مسمى الحقوق لا يتوافق مع الخصوصية الدينية والثقافية والحضارية للدولة المصرية، مؤكدًا أن من حق كل دولة الالتزام بثوابتها وهويتها الحضارية والدينية، في إشارة إلى المطالب المتعلقة بحقوق المثليين.

وشدد بدر عبد العاطي على أهمية احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والحضارية للدولة المصرية، قائلا من حقي الالتزام بخصوصيتي الدينية والثقافية كدولة مصرية لها مبادىء.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية.

مصر تستهدف تعزيز الحقوق والحريات

وقال: مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

التزام مصر بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفت إلى التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.