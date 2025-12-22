بيراميدز يخطف فوزا صعبا من مسار ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر (صور)

18 حجم الخط

كأس مصر، خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من مسار بثنائية نظيفة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

بهذه النتيجة ضرب بيراميدز موعدا مع الجونة في دور الـ 16 في كأس مصر.

مباراة بيراميدز ومسار

أحرز هدف بيراميدز الاول مصطفى زيكو في الدقيقة 62

وجاء الهدف الأول ل فريق بيراميدز من تمريرة بينية رائعة من محمود عبد الحفيظ زلاكة قابلها إستلام رائع من مصطفى زيكو إنفرد بها أمام المرمى ثم سدد الكرة سكنت يسار الشباك.

وأحرز الهدف الثاني عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 88.

تشكيل بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حتفظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مصطفى زيكو

وتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

حكام مباريات اليوم في كاس مصر

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء طاقم حكام لقاء بيراميدز أمام مسار ضمن منافسات الدور الأول(32) بالنسخة رقم 94 لبطولة كأس مصر.

جاءت الاختيارات كما يلي:

بيراميدز × مسار: صبحي العمراوي (حكما للساحة)، خالد حسين ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، محمد طعيمة (حكما رابعا).

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

