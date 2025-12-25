الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

يسعى للانفراد بالقمة، الزمالك في مهمة صعبة أمام سموحة بكأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

يلتقي فريق نادي الزمالك وسموحة في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى فريق الزمالك إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز للانفراد بقمة المجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر التي يشاركه في قمتها المصري. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة،.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر– آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة مناصفة مع المصري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف للابيض يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

مجموعات كأس عاصمة مصر
المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر


-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلى (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد إنبى (2-1)

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري (1-1)

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش (0-0)

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر


-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

