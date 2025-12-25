الخميس 25 ديسمبر 2025
تجديد ندب جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد العليا الخاصة

الدكتور جمال هاشم
الدكتور جمال هاشم
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد ندب الدكتور جمال محمد هاشم، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون المعاهد العليا الخاصة.

تجديد ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد العالية الخاصة

يأتي القرار في إطار دعم منظومة المعاهد العالية الخاصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية المتراكمة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال محمد هاشم سبق له العمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقائمًا بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه لمدة ثلاث سنوات.

كما شغل عضوية لجنة الخبراء بقطاع الدراسات الهندسية، وعضوية المكتب التنفيذي لمجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، إلى جانب كونه مراجعًا معتمدًا لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدربًا معتمدًا بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق أخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

