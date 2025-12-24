الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب

مصر للطيران للتدريب
مصر للطيران للتدريب و"سال" توقعان اتفاقية تعاون، فيتو
18 حجم الخط

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، الرائدة في مجال تدريب الطيران في مصر والشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع أكاديمية التدريب التابعة لشركة سال للخدمات اللوجستية (SAL)، المتخصصة في مناولة الشحن الجوي والحلول اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية.

استقبل الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وفدًا من أكاديمية سال، وترأس الوفد صالح الديني، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، وبحضور كل من: إياد قستي، مدير أول أكاديمية سال، وأحمد الشافعي، مدير تطوير البرامج.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

أقيمت مراسم توقيع بمقر الأكاديمية، وبحضور مصطفى عبد العال، مدير عام التسويق بالأكاديمية ولفيف من كبار التنفيذيين من الجانبين، وقع مسؤلو الطرفين على عقد لتقديم خدمات تدريبية متطورة.

وبموجب هذا العقد، ستقدم أكاديمية مصر للطيران للتدريب مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة، النظرية والعملية، من خلال حلول تدريبية حديثة.

ينص العقد على تعاون الطرفين خلال مدة أولية تمتد إلى 12 شهرًا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة:
دراسة وتطوير برامج تدريب متقدمة ومعتمدة دوليًا، بهدف رفع جاهزية وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع النقل الجوي، وبحث فرص التبادل التقني والخبرات التشغيلية في مجالات التدريب على أجهزة المحاكاة، وتقييم الأداء، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في برامج التدريب المتخصص، ودراسة آليات نقل المعرفة وتوطين القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة، وتبادل المدربين والخبراء في مجالات التدريب والتصميم التعليمي والإشراف الفني، والعمل على تطوير منظومة تدريب متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمات عالمية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، ودراسة فرص تطوير مسارات عوائد مشتركة عبر تقديم برامج تدريب احترافية لجهات وشركات طيران أخرى في الأسواق الإقليمية والدولية.

أحدث أجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين

وعقب التوقيع، قام الوفد بجولة ميدانية داخل الأكاديمية للاطلاع على أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التي تقدمها الأكاديمية في مختلف تخصصات النقل الجوي والطيران المدني للمتدربين والدارسين، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن أحدث أجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين، والتي تشمل طرازات متقدمة من:
أيرباص:   A320، A320neo، A330/ A340.
بوينج:  B737-800، B777، B737-MAX.
كما شملت الجولة أجهزة التدريب المتخصصة لأطقم الضيافة الجوية، مثل جهاز تدريب الإخلاء وحالات الطوارئ (CEET)، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على متن الطائرة (CST).

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالإمكانات المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبي الكبير في مصر، معربين عن وافر شكرهم وتقديرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكاديمية مصر للطيران الطيران المدني أكاديمية مصر للطيران للتدريب الشحن الجوي الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية قطاع النقل مصر للطيران للتدريب

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

مصر للطيران تنظم عددا من الفعاليات الكبرى في السوق السياحي الصيني

توصيات هامة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية في الاقتصاد المصري بمؤتمر كلية التجارة

وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي

وزير التعليم العالي: البحث العلمي قاطرة التنمية والدولة تضعه في صدارة أولوياتها

مصر للطيران ومايكروسوفت تدشنان مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز الابتكار للتحول الرقمي

بحضور وزير التموين ورئيسي الجامعة والبورصة، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد مقتل رئيس الأركان الليبي، توفيق عكاشة يتوقع عمليات اغتيال مقبلة بنفس الشكل

رسميا، هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 67.23 جنيها للبيع بالمركزي المصري بتعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads