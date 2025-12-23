عميد تجارة عين شمس: الابتكار والتكنولوجيا المالية مفتاح بناء اقتصاد المعرفة

18 حجم الخط

أكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، أن الابتكار والتكنولوجيا المالية يمثلان حجر الأساس في بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والبيانات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح واقعًا يفرض نفسه على المؤسسات التعليمية والاقتصادية على حد سواء.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية التجارة تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة»، والذي يُعقد برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد الكلية أن العالم يشهد تغيرات متسارعة في أنماط الاقتصاد وإدارة الأعمال، حيث لم يعد الاعتماد على رأس المال المادي كافيًا، بل أصبح الابتكار والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات عناصر حاكمة في صياغة مستقبل الاقتصاد.

دمج الابتكار وريادة الأعمال داخل التخصصات الاقتصادية

وأضاف أن جامعة عين شمس، وكلية التجارة على وجه الخصوص، تتبنى رؤية استراتيجية تستهدف دمج الابتكار وريادة الأعمال داخل التخصصات الاقتصادية والمالية، لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأشار الجارحي إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية ومهنية لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والخبراء والممارسين، ومصدر إلهام لتطوير البرامج الأكاديمية بكليات التجارة، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن المؤتمر يضم 66 بحثًا علميًا تناقش قضايا التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وأن مخرجاته وتوصياته ستسهم في دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد وطني أكثر استدامة تنافسية.

