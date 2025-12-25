الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM

مدينة الأبحاث
مدينة الأبحاث
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم الموهوبين والنابغين في مجالات العلوم والتكنولوجيا يأتي في صميم إستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين مؤسساتها البحثية ومدارس المتفوقين STEM، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا.

وفي هذا الإطار افتتحت الدكتورة منى عبد اللطيف مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فعاليات المعرض التمهيدي المدرسي لــ STEM بالإسكندرية، التابع لمكتبة الإسكندرية والمؤهل للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية ISEF–2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين.

 

وأوضحت الدكتور منى عبد اللطيف أن المدينة تولي أهمية قصوى لرعاية الموهوبين ودعم مشروعاتهم العلمية، باعتبارهم قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومدارس STEM، وخاصة مدرسة STEM برج العرب، يهدف إلى تنمية القدرات البحثية والتطبيقية للطلاب من خلال الاستفادة من معامل المدينة وخبرات الباحثين.

وشهد المعرض عرض (٧٢) مشروعًا علميًا، تم تقييمها وفقًا لضوابط ومعايير تحكيم معتمدة، وأسفر ذلك عن اختيار (٣٥) مشروعًا للمنافسة على التأهل للمعرض الدولي ISEF–2026. وقد دعمت المدينة الطلاب بـ (٥٠) مشروعًا من المشروعات المشاركة، عبر توفير الإشراف والبيئة البحثية اللازمة.

من ناحيته، أعرب محمود صلاح الدين مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المدينة في دعم المدرسة وتطوير مهارات الطلاب في مجال البحث العلمي والابتكار.

شهد اللقاء حضور الدكتور عمرو صلاح مرسي رئيس لجنة التحكيم وعميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة، وعدد من عمداء المعاهد البحثية، و(٢٤) عضوًا من أعضاء هيئة البحوث كمحكمين، إلى جانب ممثلين من منظمي معرض العلوم والهندسة بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي مدينة الابحاث مدرسة المتفوقين للعلوم الأبحاث العلمية التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي التكنولوجيا والابتكار الدكتور أيمن عاشور

مواد متعلقة

طفرة غير مسبوقة للتعليم العالي في 2025.. ريادة إقليمية للجامعات وحضور عالمي في أقوى 5 تصنيفات.. أرقام قياسية للبحث العلمي وتواجد استثنائي في "التايمز" و"شنغهاي"

تجديد ندب جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد العليا الخاصة

اتفاق ثلاثي بين التعليم العالي والخارجية والأمم المتحدة لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر

بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب

أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

مصر للطيران تنظم عددا من الفعاليات الكبرى في السوق السياحي الصيني

توصيات هامة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية في الاقتصاد المصري بمؤتمر كلية التجارة

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads