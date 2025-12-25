مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم الموهوبين والنابغين في مجالات العلوم والتكنولوجيا يأتي في صميم إستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين مؤسساتها البحثية ومدارس المتفوقين STEM، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا.

وفي هذا الإطار افتتحت الدكتورة منى عبد اللطيف مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فعاليات المعرض التمهيدي المدرسي لــ STEM بالإسكندرية، التابع لمكتبة الإسكندرية والمؤهل للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية ISEF–2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين.

وأوضحت الدكتور منى عبد اللطيف أن المدينة تولي أهمية قصوى لرعاية الموهوبين ودعم مشروعاتهم العلمية، باعتبارهم قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومدارس STEM، وخاصة مدرسة STEM برج العرب، يهدف إلى تنمية القدرات البحثية والتطبيقية للطلاب من خلال الاستفادة من معامل المدينة وخبرات الباحثين.

وشهد المعرض عرض (٧٢) مشروعًا علميًا، تم تقييمها وفقًا لضوابط ومعايير تحكيم معتمدة، وأسفر ذلك عن اختيار (٣٥) مشروعًا للمنافسة على التأهل للمعرض الدولي ISEF–2026. وقد دعمت المدينة الطلاب بـ (٥٠) مشروعًا من المشروعات المشاركة، عبر توفير الإشراف والبيئة البحثية اللازمة.

من ناحيته، أعرب محمود صلاح الدين مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المدينة في دعم المدرسة وتطوير مهارات الطلاب في مجال البحث العلمي والابتكار.

شهد اللقاء حضور الدكتور عمرو صلاح مرسي رئيس لجنة التحكيم وعميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة، وعدد من عمداء المعاهد البحثية، و(٢٤) عضوًا من أعضاء هيئة البحوث كمحكمين، إلى جانب ممثلين من منظمي معرض العلوم والهندسة بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

