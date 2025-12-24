18 حجم الخط

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لـموسم الحج للعام 2026/ 1447هـ، من منتسبي الوزارة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة.

وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج

جاء ذلك بحضور د. عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود. أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

هنأ الوزير الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، وموجهًا الشكر للجنة المشكلة لإجراء القرعة برئاسة د. عمرو علام على جهودها المبذولة في هذا الصدد.

فوز (38) عضو هيئة تدريس

وأعلن الوزير فوز (38) عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، و12 إداريًّا.

ومن جانبه، أوضح د.عمرو علام أن إجمالي المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام بلغ (1254) متقدمًا، من بينهم (784) عضو هيئة تدريس، منهم 278 عضوًا فرديًا، و96 زوجًا.

حضر مراسم إجراء القرعة التي أجريت علنًا بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من مديري العموم والإداريين من العاملين بديوان عام الوزارة والجامعات والمراكز البحثية.

