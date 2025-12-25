الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

تعادل سلبي بين الفيحاء والحزم في الدوري السعودي

الفيحاء والحزم
الفيحاء والحزم
 خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الفيحاء مع ضيفه الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ليخرج كل منهما بنقطة من الجولة الحادية عشرة، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

تفاصيل مباراة الفيحاء ضد الحزم

وعجز الفريقان عن هز الشباك، على الرغم من تسديد كل منهما 9 كرات خلال اللقاء، طبقًا لإحصاءات موقع «سوفاسكور» الإلكتروني.

وتصدى حارس مرمى الحزم لـ 3 كرات، وحمى نظيره في الفيحاء شباكه من اثنتين، فيما لم تشكل بقية التسديدات تهديدًا لهما.

وللمرة الثانية على التوالي، والثالثة من أصل آخر 4، يحكم التعادل السلبي مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعادل الفريقان معًا 4 مرات ضمن منافسات البطولة، أولها بنتيجة 1ـ1 في أولى المواجهات، والبقية من دون أهداف، بينما حقق الفيحاء 4 انتصارات، وفاز الحزم بمباراتين.

ترتيب الفيحاء والحزم في الدوري السعودي

ورفع التعادل الثالث للفيحاء في الدوري رصيد الفريق إلى 12 نقطة، فيما زاد الحزم رصيده إلى 10 نقاط بعد رابع تعادل له خلال البطولة.

