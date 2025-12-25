كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة بعد 20 دقيقة

18 حجم الخط

سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من مباراة الزمالك ضد سموحة، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

ضم تشكيل الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأنس وائل ومحمد حمد وناصر ماهر وعدي الدباغ وناصر منسي.

تشكيل سموحة ضد الزمالك

جاء تشكيل سموحة بقيادة مدربه أحمد عبد العزيز:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد دبش، هشام حافظ، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسي، خالد الغندور، سمير فكري، محمد كونيه.

خط الهجوم: عبده يحيى، حسام أشرف.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر المصري البورسعيدي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7، والزمالك ثانيا برصيد 4 نقاط، يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

