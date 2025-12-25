الخميس 25 ديسمبر 2025
الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم في الوادي الجديد وتكشف حقيقة تورط ضابط في تهديد شاب

أمن الوادى الجديد ينظم حملة للتبرع بالدم
نظمت  أجهزة وزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة مديرية أمن الوادى الجديد.

أمن الوادي الجديد ينظم حملة لتبرع بالدم

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

حقيقة تورط ضابط شرطة فى التشهير وتهديد شاب بالبحر الأحمر

وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تورط ضابط شرطة فى التشهير وتهديد شاب بمحافظة البحر الأحمر.

كانت رصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بالتشهير به وتهديده بإلحاق الأذى به وعائلته، وزعمه قيام أحد ضباط الشرطة بالتواطؤ مع المشكو فى حقهم. 

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتمكن رجال الشرطة من تحديد القائم على النشر، مقيم بالبحر الأحمر، وباستدعائه حضر "محام" موكلًا عنه وأفاد بأن موكله يعانى من اضطرابات نفسية عقب وفاة والده وسبق حجزه بإحدى مصحات العلاج النفسى ونفى ما ورد بالشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

