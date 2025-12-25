الخميس 25 ديسمبر 2025
الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية

الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40%
تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40٪، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتُنفذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بما يضمن وصول السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.

مستلزمات وملابس شتوية بأسعار مناسبة 

وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، جرى التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية ضمن المبادرة، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، بإضافة أسواق كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة وتجار جملة وتجزئة.

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية

غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة

وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة 65 سلسلة تجارية و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منافذ «أمان» مستمرة في خدمة المواطنين 

 كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال1150منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والمعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من دورها المجتمعي الهادف إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.

