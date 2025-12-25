تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لكوبري قصر النيل المعدني بالقاهرة

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن البدء في تنفيذ مشروع الصيانة الإنشائية لكوبري قصر النيل المعدني، ما يستلزم إجراء غلق كلي للكوبري على مرحلتين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتأمين حركة المواطنين.

أبرز نقاط ومواعيد الغلق:

1. المرحلة الأولى: (الاتجاه من ميدان الجزيرة إلى ميدان التحرير)

التوقيت: تبدأ من الساعة 6 مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 وحتى 12 ظهر السبت 27 ديسمبر، وتتكرر في نفس التوقيت يوم الجمعة 2 يناير 2026.

التحويلة المرورية: غلق مدخل الكوبري من ميدان الجزيرة، وتوجيه السيارات يسارًا نحو شارع الجزيرة، ثم مطلع كوبري أكتوبر باتجاه وسط المدينة ونزولًا إلى ميدان عبد المنعم رياض.

2. المرحلة الثانية: (الاتجاه من ميدان التحرير إلى ميدان الجزيرة)

التوقيت: تبدأ من الساعة 6 مساء الجمعة 9 يناير 2026 وحتى 12 ظهر السبت 10 يناير، وتتكرر في نفس التوقيت يوم الجمعة 16 يناير 2026.

التحويلة المرورية: غلق مدخل شارع التحرير باتجاه الكوبري، وتوجيه المركبات للدوران بميدان التحرير ثم شارع ميريت باشا وميدان عبد المنعم رياض، صعودًا إلى كوبري أكتوبر باتجاه الجيزة ونزولًا لشارع الجزيرة.

3. غلق مطلع كوبري قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح:

سيتم توجيه المركبات القادمة من محور الكورنيش إلى ميدان عبد المنعم رياض، ثم مطلع كوبري أكتوبر باتجاه الجيزة.

إجراءات السلامة المرورية

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتفادي وقوع أي حوادث أو اختناقات مرورية خلال فترة الصيانة.

