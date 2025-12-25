الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لكوبري قصر النيل المعدني بالقاهرة

كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن البدء في تنفيذ مشروع الصيانة الإنشائية لكوبري قصر النيل المعدني، ما يستلزم إجراء غلق كلي للكوبري على مرحلتين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتأمين حركة المواطنين.

أبرز نقاط ومواعيد الغلق:

1. المرحلة الأولى: (الاتجاه من ميدان الجزيرة إلى ميدان التحرير)

التوقيت: تبدأ من الساعة 6 مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 وحتى 12 ظهر السبت 27 ديسمبر، وتتكرر في نفس التوقيت يوم الجمعة 2 يناير 2026.

التحويلة المرورية: غلق مدخل الكوبري من ميدان الجزيرة، وتوجيه السيارات يسارًا نحو شارع الجزيرة، ثم مطلع كوبري أكتوبر باتجاه وسط المدينة ونزولًا إلى ميدان عبد المنعم رياض.

2. المرحلة الثانية: (الاتجاه من ميدان التحرير إلى ميدان الجزيرة)

التوقيت: تبدأ من الساعة 6 مساء الجمعة 9 يناير 2026 وحتى 12 ظهر السبت 10 يناير، وتتكرر في نفس التوقيت يوم الجمعة 16 يناير 2026.

التحويلة المرورية: غلق مدخل شارع التحرير باتجاه الكوبري، وتوجيه المركبات للدوران بميدان التحرير ثم شارع ميريت باشا وميدان عبد المنعم رياض، صعودًا إلى كوبري أكتوبر باتجاه الجيزة ونزولًا لشارع الجزيرة.

3. غلق مطلع كوبري قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح:

سيتم توجيه المركبات القادمة من محور الكورنيش إلى ميدان عبد المنعم رياض، ثم مطلع كوبري أكتوبر باتجاه الجيزة.

إجراءات السلامة المرورية

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتفادي وقوع أي حوادث أو اختناقات مرورية خلال فترة الصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحويلات مرورية كوبرى قصر النيل مرور القاهرة أعمال صيانة كوبري غلق جزئي للكوبري السلامة المرورية القاهرة كورنيش النيل

مواد متعلقة

إصابة شاب بطلق ناري بالهرم، ومصرع حارس في حادث مأساوي بالصف

الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية

غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة

الداخلية تكشف حقيقة تضرر سيدة من بعض الأشخاص بتعاطي المخدرات أمام منزلها بالجيزة

ضبط عامل تعدى على ممرض بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور بكفر الشيخ

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لشرطي بمركز القوصية بأسيوط

ضبط صانعتي محتوى بالقاهرة لنشر فيديوهات خادشة للحياء وتحقيق أرباح مالية

الأكثر قراءة

انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

لاتهامهم بالتلاعب بالمنصات الرقمية، ترامب يمنع 5 شخصيات أوروبية بارزة من دخول أمريكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads