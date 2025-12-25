الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 5 سيدات لاتهامهن بممارسة أعمال منافية بالإسكندرية والجيزة

ضبط 5 سيدات لممارسة
ضبط 5 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 5 سيدات لإعلانهن ممارسة أعمال منافية للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات، أن إحدى المتهمات لها معلومات جنائية سابقة، وكانت تقوم بالترويج للأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة دون تمييز، مستغلة تطبيقات الهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء.

ما تم ضبطه

وجرى ضبط المتهمات بمحافظتي الإسكندرية والجيزة، وبحوزتهن 5 هواتف محمولة، وبفحصها كشفت عن دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وأقررن المتهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب كما ورد في التحريات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المتهمات للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

