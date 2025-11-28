بدء غلق شارع الهرم كليا 3 أشهر لاستكمال الأعمال الإنشائية بمحطة مترو المطبعة

18 حجم الخط

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع الهرم كليًّا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة 3 أشهر لاستكمال مراحل تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة مترو المطبعة.

غلق شارع الهرم كليا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت، سلسلة تحويلات مرورية مؤقتة في محيط محطة مترو المطبعة، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية تتطلب غلق كلي لشارع الأهرام القادم من ميدان الجيزة لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من اليوم الجمعة 28/11/2025، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 3 صباحًا.



تفاصيل التحويلات المرورية

وأكدت الإدارة أنها قامت بتخطيط حركة السير لضمان أقل تأثير ممكن على المواطنين، مع تكثيف الخدمات المرورية في المنطقة، ووضع اللوحات الإرشادية والمساعدات الفنية لتوجيه السيارات وتسهيل حركة المرور خلال فترة الغلق.

المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب في الوصول إلى المنطقة الأثرية أو ميدان الرماية:

الالتفاف يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، واستكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش.

وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالتحويلات المرورية لتجنب الازدحام والحفاظ على سلامة قائدي السيارات والمواطنين.

إجراءات السلامة والتنسيق

تعيين خدمات مرورية كاملة لتسيير الحركة في أوقات الذروة.

التنسيق مع الشركات المنفذة لتثبيت التجهيزات التحذيرية والمساعدات الفنية.

مراقبة مستمرة لحركة المرور لتعديل التحويلات حال حدوث أي كثافات مرورية مفاجئة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مرور الجيزة لضمان استمرارية العمل الإنشائي بالمحطة مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتقليل الأعباء على المواطنين خلال فترة التنفيذ.

