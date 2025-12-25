الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

نجيب ساويرس يتدخل لإنقاذ طفل فقد إحدى عينيه داخل مدرسته بنجع حمادي

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو
شهدت مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مناشدة أطلقها الشاب أحمد عبد الوهاب السنبسي، طالب فيها بتدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس لمساعدة الطفل عمر، الذي فقد إحدى عينيه إثر تعرضه للاعتداء داخل مدرسته.

وبحسب ما جاء في المناشدة، فإن الطفل تعرض للضرب داخل المدرسة، ما تسبب في إصابته بإصابة بالغة في العين انتهت بفقدانها، في ظل ظروف مادية صعبة حالت دون تمكن أسرته من استكمال رحلة العلاج داخل مستشفيات متخصصة بالقاهرة.

وسرعان ما لاقت المناشدة صدى واسعًا، حيث رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على المنشور، مطالبًا بالحصول على رقم هاتف والد الطفل، في خطوة إنسانية تهدف إلى التدخل العاجل ومساعدة الأسرة في علاج الطفل وتخفيف معاناته.

تفاعل الأهالي بقنا مع منشور ساويرس

وتفاعل أهالي نجع حمادي ورواد مواقع التواصل مع تدخل ساويرس، معربين عن تقديرهم للاستجابة السريعة، مؤكدين أن ما حدث يعكس أهمية التضامن المجتمعي ودور رجال الأعمال في دعم الحالات الإنسانية، خاصة الأطفال ضحايا الإهمال أو العنف داخل المؤسسات التعليمية.

وطالب عدد من المواطنين بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن الحادث، حفاظًا على سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة داخل المدارس.

وكان الطفل قد أصيب بعينه منذ أيام بسبب قيام معلمة بضربه بعصا، وتم إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ اللازم.

