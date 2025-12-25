الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة

الشبورة
الشبورة
أكد مصدر أمني مسئول أنه تقرر غلق طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، ومنازل الضبعة في اتجاه الطريق الصحراوي، إلى جانب بوابات وصلة دهشور وبوابات الرسوم، بنطاق محافظة الجيزة وذلك نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حرصًا على سلامة المواطنين.

تفاصيل الغلق القرار شمل القطاعات الأكثر تأثرًا بالشبورة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس ومستوى الرؤية، تمهيدًا لإعادة فتح الطرق فور تحسن الأحوال الجوية.

تعليمات للمواطنين؛ وأهابت محافظة الجيزة بالسائقين تجنب السير بهذه الطرق في الوقت الحالي، والالتزام بتعليمات رجال المرور، واستخدام الطرق البديلة الآمنة لحين إعادة فتح الطرق أمام الحركة المرورية.


وأكد المصدر المسئول استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمرور لمراقبة الحالة الجوية على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على الأرواح.

ads