غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة

18 حجم الخط

أكد مصدر أمني مسئول أنه تقرر غلق طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، ومنازل الضبعة في اتجاه الطريق الصحراوي، إلى جانب بوابات وصلة دهشور وبوابات الرسوم، بنطاق محافظة الجيزة وذلك نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حرصًا على سلامة المواطنين.

تفاصيل الغلق القرار شمل القطاعات الأكثر تأثرًا بالشبورة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس ومستوى الرؤية، تمهيدًا لإعادة فتح الطرق فور تحسن الأحوال الجوية.

تعليمات للمواطنين؛ وأهابت محافظة الجيزة بالسائقين تجنب السير بهذه الطرق في الوقت الحالي، والالتزام بتعليمات رجال المرور، واستخدام الطرق البديلة الآمنة لحين إعادة فتح الطرق أمام الحركة المرورية.



وأكد المصدر المسئول استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمرور لمراقبة الحالة الجوية على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.