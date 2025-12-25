الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس عاصمة مصر، سموحة يواصل تقدمه على الزمالك 0/1 بعد 75 دقيقة

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
18 حجم الخط

واصل فريق سموحة تقدمه على الزمالك 0/1 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة، اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

ضم تشكيل الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأنس وائل ومحمد حمد وناصر ماهر وعدي الدباغ وناصر منسي.

تشكيل سموحة ضد الزمالك

جاء تشكيل سموحة بقيادة مدربه أحمد عبد العزيز:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد دبش، هشام حافظ، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسي، خالد الغندور، سمير فكري، محمد كونيه.

خط الهجوم: عبده يحيى، حسام أشرف.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر المصري البورسعيدي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7، والزمالك ثانيا برصيد 4 نقاط، يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك سموحة كأس عاصمة مصر احمد عبد الرؤوف أحمد عبد العزيز

مواد متعلقة

البنك الأهلي يتعادل مع الجونة 1/1 في كأس عاصمة مصر

المصري يفوز على حرس الحدود بهدف قاتل في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في كأس عاصمة مصر

فاركو يفوز على إنبي 2-1 في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز التجاري بالمحافظة (صور)

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

سموحة يفوز على الزمالك 0/1 في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، سموحة يواصل تقدمه على الزمالك 0/1 بعد 75 دقيقة

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر

كولر: لم أتوقع رحيلي عن الأهلي ورئيس النادي كان يمكنه إلغاء التدريبات

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

هل شرب مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الإفتاء توضح حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads