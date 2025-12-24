حارس الزمالك المتهم بالهروب يطلب الانتظام في التدريبات

18 حجم الخط

طلب عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بنادي الزمالك الانتظام في التدريبات بعد تغيبه عنها منذ ما يقرب من عشرة أيام بدون إذن مسبق من الجهاز الفني للأبيض.

وبرر حارس الزمالك فترة غيابه بتعرضه لنزلة برد شديدة معربًا عن رغبته في الانتظام مجددًا في تدريبات القلعة البيضاء.

أزمة حارس الزمالك الهارب

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل داخل أروقة نادي الزمالك عقب تغيب عمر عبد العزيز عشرة أيام عن التدريبات وفشل الوصول اليه مع تردد أنباء عن سفره إلى البرتغال دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الحارس الشاب قضي فترة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي خلال تلك الفترة.

يذكر أن الحارس الشاب تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول.

ولم تتخذ إدارة نادي الزمالك أي قرار تجاه اللاعب حتى الآن في ظل إنكاره سفره الي البرتغال ومن المنتظر أن يتم التحقيق في هذا الأمر خلال الساعات القادمة.

وتدرس الإدارة حاليًا التقارير الخاصة بفترة غياب الحارس لاتخاذ الإجراء المناسب.

وترددت أنباء أخرى عن ذهاب عمر عبد العزيز رفقة والده إلى مقر النادي لعقد جلسة رسمية مع المسؤولين لمناقشة ملف التجديد إلا أن الجلسة لم تتم بسبب اعتذار مسؤولي الزمالك لظروف طارئة.

يذكر ان اللاعب ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة سموحة غدا الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي فريق نادي الزمالك نظيره سموحة في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

