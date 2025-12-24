الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حارس الزمالك المتهم بالهروب يطلب الانتظام في التدريبات

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

طلب عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بنادي الزمالك الانتظام في التدريبات  بعد تغيبه عنها منذ ما يقرب من عشرة أيام بدون إذن مسبق من الجهاز الفني للأبيض.

وبرر حارس الزمالك  فترة غيابه بتعرضه لنزلة برد شديدة معربًا عن رغبته في الانتظام مجددًا في تدريبات القلعة البيضاء.

أزمة حارس الزمالك الهارب

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل داخل أروقة نادي الزمالك عقب تغيب عمر عبد العزيز عشرة أيام عن التدريبات وفشل الوصول اليه مع تردد أنباء عن سفره إلى البرتغال دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الحارس الشاب  قضي فترة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي خلال تلك الفترة.

يذكر أن  الحارس الشاب تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول.

ولم تتخذ إدارة نادي الزمالك أي قرار تجاه اللاعب حتى الآن في ظل إنكاره سفره الي البرتغال ومن المنتظر أن يتم التحقيق في هذا الأمر خلال الساعات القادمة.

عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالزمالك
عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالزمالك


وتدرس الإدارة حاليًا التقارير الخاصة بفترة غياب الحارس لاتخاذ الإجراء المناسب. 

وترددت أنباء أخرى عن ذهاب عمر عبد العزيز رفقة والده إلى مقر النادي لعقد جلسة رسمية مع المسؤولين لمناقشة ملف التجديد إلا أن الجلسة لم تتم بسبب اعتذار مسؤولي الزمالك لظروف طارئة.

يذكر ان اللاعب ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة سموحة غدا الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة


ويلتقي فريق نادي الزمالك نظيره سموحة في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حارس الزمالك عمر عبد العزيز ازمة حارس الزمالك الهارب مباراة الزمالك وسموحة حارس مرمى فريق الشباب

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي الزمالك

تقرير قضائي يوصي برفض دعوى مرتضى منصور بشأن سحب أرض الزمالك (مستند)

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

ليس نهاية الطريق!

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على لائحة التصالح في مخالفات البناء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الـ100 ين الياباني يسجل 30.52 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads