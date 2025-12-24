الكاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في الجولات 3 و4 و5 بالكونفدرالية

18 حجم الخط

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” يفيد بتحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويمتلك الزمالك 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، وكايزر تشيفز نقطة واحدة، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يلتقي فريق نادي الزمالك وسموحة في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة مناصفة مع المصري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف للابيض يليهما زد بـ3 نقاط ثم الاتحاد السكندري نقطتين وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

