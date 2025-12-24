كأس عاصمة مصر، صراع بين فاركو وإنبى للانفراد بقمة مجموعة الأهلي

18 حجم الخط

يستضيف فريق فاركو نظيره إنبى في الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر .

مباراة فاركو وإنبى

ويسعى فاركو بقيادة أحمد خطاب إلى الحفاظ على صدارة المجموعة ونفس الحال إنبي بقيادة حمزة الجمل.

ويعد اللقاء متكافئا، حيث يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى والتي يحتلاها برصيد 6 نقاط.

وفاز فاركو في المباراتين الماضيتين على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى المحلة في الجولة الثانية بهدف مقابل لاشئيء، وفاز إنبي على الأهلي بهدف، وعلى طلائع الجيش 2-1.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة- 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر

-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة..5 مساء (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلى..5 مساء (2-1)

- الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد انبى..5 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش..8 مساء

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر

- البطل يحصل على 10 ملايين جنيه

- الوصيف يحصل على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث يحصل على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع يحصل على مليون و500 ألف جنيه

