أحمد عبد الرؤوف يعالج أخطاء لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

حرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على معالجة أخطاء اللاعبين من خلال محاضرات فيديو قبل مواجهة سموحة، يوم غد الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر

ورغم نجاح الزمالك في تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام حرس الحدود إلا أن المدير الفني حرص علي القاء محاضرة فيديو تضمنت أهم الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه بلقاء الحرس.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء قبل إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق في إطار الاستعداد لمباراة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يلتقي فريق نادي الزمالك وسموحة في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة مناصفة مع المصري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف للابيض يليهما زد بـ3 نقاط ثم الاتحاد السكندري نقطتين وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر

-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة..5 مساء (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلى..5 مساء (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد انبى..5 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش..8 مساء

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

