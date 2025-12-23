عبد اللطيف: التعليم الفني مستقبل الاقتصاد المصري ولدينا 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشددًا على أن هذا التحول يتطلب عمالة فنية بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.



وأوضح وزير التعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أن رؤية الوزارة تهدف إلى خريج تعليم فني يحمل شهادة دولية معتمدة تمكنه من العمل في مؤسسات وشركات دولية، ما يعزز من تنافسية التعليم الفني ويزيد فرص توظيف الخريجين.



تكليف رئاسي بإدخال مادة البرمجة لطلاب التعليم الفني

وكشف عبد اللطيف عن تكليف رئاسي بإدخال مادة البرمجة لطلاب التعليم الفني، إلى جانب توفير أجهزة تابلت لكل طالب، في إطار تطوير المهارات الرقمية للطلاب وربط التعليم الفني بسوق العمل العالمي.



وأضاف أن الوزارة وقّعت اتفاقيات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ضمن شراكة ثلاثية تجمع الوزارة والقطاع الخاص المصري والمؤسسات التعليمية الإيطالية، بحيث يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة إيطالية إلى جانب الشهادة المصرية، ما يعزز فرص عمله في أي مؤسسة دولية.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع إلى 115 مدرسة حاليًا، مع خطط للتوسع بشكل أكبر، مؤكّدًا أن الخريجين الذين يحصلون على شهادات دولية لديهم فرص عمل أفضل وتعليم متطور، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني وربطه بسوق العمل العالمي.



وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف: «طالما نعمل ونشعر بالنجاح على أرض الواقع مع الطلاب، فلا نضع أي حسابات سوى الوقوف أمام الله عز وجل، وسيحاسبنا على كل ما نفعله»، مشددًا على أن النقد من أولياء الأمور أمر طبيعي ومقبول، ومن يعمل في العمل العام يجب أن يتقبل النقد بروح إيجابية.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التجربة الحالية للتعليم الفني تسير على أسس علمية وعملية دقيقة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل المحلية والدولية، ويؤكد مكانة مصر في مجال التعليم الفني والتكنولوجي على المستوى العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.