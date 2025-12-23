الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
انهيار عقار إمبابة، تحرك عاجل من محافظة الجيزة وإخلاء المباني المجاورة

شهد حي إمبابة بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، حيث انهار عقار سكني بشارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع انهيار العقار، يرافقها مسؤولو حي إمبابة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، للتعامل السريع مع تداعيات الواقعة واحتواء الموقف.
 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة حتى الآن، مع تكثيف جهود البحث للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أو عالقين أسفل الركام، مشددًا على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى.
 

إخلاء العقارات المجاورة بالكامل

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إخلاء العقارات المجاورة بالكامل كإجراء احترازي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من إجراء فحص إنشائي شامل لتقييم حالة المباني المحيطة بموقع انهيار العقار في إمبابة.
 

وفي السياق ذاته، قامت فرق الطوارئ التابعة لشركتي الكهرباء والغاز بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن محيط الحادث، لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ وتأمين الموقع بشكل كامل، تفاديًا لوقوع أي مخاطر إضافية.
 

كما وجّه المحافظ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى تمام الشفاء، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة.
 

وأكدت محافظة الجيزة أنها تتابع تطورات حادث انهيار العقار في إمبابة لحظة بلحظة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار بيانات رسمية محدثة فور ورود أي مستجدات تتعلق بحالة المصابين أو نتائج الفحص الفني للعقارات المجاورة.

 

