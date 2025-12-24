الخميس 25 ديسمبر 2025
أشهى طريقة لعمل الفراخ البلدى فى خطوات بسيطة

الفراخ البلدى
الفراخ البلدى
طريقة عمل الفراخ البلدى، الفراخ البلدي من أكثر أنواع الدواجن تميزا في الطعم والقيمة الغذائية، حيث تتميز بلحمها المتماسك ونكهتها الغنية مقارنة بالفراخ البيضاء.

وتفضلها الكثير من الأسر المصرية خاصة في العزومات والمناسبات، لأنها تعطي مذاق بيتي لا يقاوم وتقدم بطرق بسيطة ومحبوبة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، أشهى طريقة لعمل الفراخ البلدى.

مكونات عمل الفراخ البلدى:

فرخة بلدي متوسطة الحجم مقطعة

بصلة كبيرة مقطعة أرباع

2 فص ثوم

ورقة لورا

حبهان

عود قرفة اختياري

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة خل أو عصير ليمون

ماء ساخن

طريقة عمل الفراخ البلدى 
طريقة عمل الفراخ البلدى 

طريقة عمل الفراخ البلدى:-

  • يجب تنظيف الفراخ جيدا بالماء والخل والليمون، ثم تغسل جيدا بالماء الجارى.
  • في قدر عميق، توضع الفراخ ويضاف إليها البصل والثوم وورق اللورا والحبهان والقرفة.
  • يضاف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والكركم.
  • تغطى بالماء الساخن وتترك على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان.
  • بعد الغليان، تخفض النار وتترك الفراخ حتى تنضج تماما من 60 إلى 90 دقيقة حسب حجمها.
  • بعد النضج، تخرج الفراخ من الشوربة وتصفى جيدا.
  • في طاسة، يسخن القليل من السمن البلدي أو الزيت.
  • تحمر قطع الفراخ حتى تكتسب لون ذهبي من جميع الجوانب.
  • يمكن دهنها بخليط بسيط من السمن والبابريكا لإعطاء لون وطعم رائع.
  • تقدم الفراخ البلدي المحمرة ساخنة مع أرز أبيض أو أرز بالشعرية، وسلطة خضراء وطحينة.
  • وشوربة الفراخ البلدي، تستخدم فى عمل خضار سوتيه أو ملوخية أو بامية.
txt

ارتفاع مفاجئ، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

txt

طريقة عمل فتة شاورما الفراخ، طبق سريع ولذيذ

الفراخ البلدي الفراخ أشهى طريقة لعمل الفراخ البلدى طريقة عمل الفراخ البلدى مكونات عمل الفراخ البلدى الشيف نوال أحمد

