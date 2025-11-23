طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبدة والثوم بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الفراخ المشوية، الفراخ المشوية بالزبدة والثوم واحدة من أشهى وصفات الدجاج التي تجمع بين الطراوة والنكهة العميقة.

وطريقة عمل الفراخ المشوية، سهلة وبسيطة وتمتاز هذه الوصفة بأن الدجاج يتبل بخليط غني من الزبدة والثوم والأعشاب العطرية، مما يعطيه طعم مميز ويجعله يذوب في الفم بعد الشوي.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبدة والثوم.

مكونات عمل الفراخ المشوية:-

دجاجة كاملة وزن 1.2 – 1.5 كيلو أو 8 قطع دجاج حسب الرغبة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

عصير ليمونة كبيرة

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

خليط الزبدة والثوم والأعشاب

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية

5 فصوص ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملعقة صغيرة روزماري

ملعقة صغيرة ريحان مجفف اختياري

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر أو مطحون

رشة قرفة بسيط

ملعقة صغيرة من بشر الليمون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل تفاح

الفراخ المشوية

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبدة والثوم:-

ابدئي بغسل الدجاج جيدا بالليمون والدقيق والملح للتخلص من أي رائحة غير مرغوبة، ثم اشطفيه جيدا بالماء.

إذا كنتى تستخدمين دجاجة كاملة، يمكنك عمل فتحات صغيرة في الصدر والفخذين لضمان دخول التتبيلة إلى الداخل.

في وعاء، اخلطي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل وعصير الليمون وزيت الزيتون.

ادهني الدجاج بهذا الخليط جيدًا من الخارج والداخل، واتركيه جانبا 10 دقائق.

في طبق عميق، اخلطي الزبدة الطرية مع الثوم المفروم والأعشاب الجافة والريحان والروزمارى والحبهان وبشر الليمون ورشة القرفة وعصير الليمون والخل.

استمري في الخلط حتى تصبح الزبدة كريمية وغنية بالرائحة المميزة.

افتحي جلد الدجاج من منطقة الصدر والفخذين باستخدام أصابعك برفق، ثم أدخلي جزءًا من خليط الزبدة تحت الجلد مباشرة.

هذه الخطوة تجعل الدجاج طريًا جدًا وتجعله يتشرب النكهة بعمق.

ادهني السطح الخارجي أيضا ببقية الخليط، وتأكدي من تغطية كل القطع.

اتركي الدجاج يتبل مدة ساعة على الأقل، ويمكن وضعه في الثلاجة 4 ساعات أو ليلة كاملة للحصول على أفضل طعم.

ثم سخنى الفرن على درجة حرارة 200°.

ضعي الدجاج في صينية فرن، وأضيفي نصف كوب من الماء أو المرقة في الصينية للحفاظ على الرطوبة.

غطي الصينية بورق فويل لمدة 45 دقيقة.

بعد مرور الوقت، انزعي ورق الفويل وزودي الحرارة إلى 220° لتحمير الوجه.

ادهني الدجاج بخليط زبدة إضافي أو بالسوائل الموجودة في الصينية كل 10 دقائق.

اتركيه حتى يحمر ويصبح لونه ذهبي جميلا من 20 إلى 30 دقيقة.

أو سخني الشواية جيدا وادهنيها بالزيت.

ضعي قطع الدجاج وقلبيها من وقت لآخر.

ادهنيها بخليط زبدة إضافي أثناء الشوي للحصول على نكهة مدخنة رائعة.

تشوى لمدة 25–35 دقيقة حسب حجم القطع.

قدمي الفراخ المشوية مع أرز أبيض أو أرز بالزعفران، أو بطاطس محمرة أو مشوية، وسلطة خضراء طازجة، أو سلطة الزبادي بالثوم.

