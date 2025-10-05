طريقة عمل الفراخ التندوري في خطوات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل الفراخ التندوري، الفراخ التندوري من أشهر الأطباق الهندية التي اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي بفضل مذاقها الفريد وتوابلها الغنية ذات النكهة الحارة والمميزة.

وطريقة عمل الفراخ التندوري سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى “التندور”، وهو فرن طيني يستخدم في المطبخ الهندي التقليدي لشوي الدجاج واللحوم، ما يمنحها طعم مدخن مميز.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفراخ التندورى.

مكونات عمل الفراخ التندورى:-

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع حسب الرغبة

كوب من الزبادي

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي أو زيت الزيتون

3 فصوص ثوم مهروسة

قطعة زنجبيل طازجة مبشورة حوالي ملعقة كبيرة

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الجرام ماسالا (بهارات هندية متوفرة في الأسواق)

ملح حسب الذوق

للتقديم:

شرائح بصل مشوي أو مقلي

شرائح ليمون

خبز نان أو أرز بسمتي

طريقة عمل الفراخ التندورى:-

اغسلي الدجاج جيدا بالماء والخل والملح لإزالة أي روائح غير مرغوبة.

قومي بعمل شقوق عميقة بالسكين في قطع الدجاج حتى تتشرب التتبيلة جيدا وتصل إلى الداخل.

في وعاء كبير، ضعي الزبادي مع عصير الليمون والزيت وامزجيهم جيدا.

أضيفي الثوم والزنجبيل وجميع التوابل الكركم، والبابريكا، والفلفل الحار، والكمون، والكزبرة، والقرفة، والجرام ماسالا، والملح.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس وغني بالبهارات.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وتأكدي من تغليفها بالكامل.

غطي الوعاء بورق بلاستيكي واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويفضل تركه ليلة كاملة للحصول على طعم أقوى ونكهة أعمق.

يمكنك اختيار واحدة من الطرق التالية:

في الفرن، سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.

ضعي قطع الدجاج المتبلة على صينية مبطنة بورق فويل، وادهنيها بقليل من الزيت.

أدخليها الفرن لمدة 35 – 45 دقيقة، مع تقليب القطع في منتصف الوقت لضمان النضج المتساوي.

لنتيجة أقرب إلى التندور الأصلي، يمكنك تشغيل الشواية في آخر 5 دقائق لتحمير السطح وإعطاء نكهة مشوية شهية.

أو على الفحم، يمكنك شوي الدجاج على شواية الفحم للحصول على نكهة مدخنة مميزة تشبه التندور الهندي.

قلبي القطع باستمرار حتى تنضج من جميع الجهات ويصبح لونها أحمر مائل للبني.

أو في المقلاة، سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة مع قليل من الزيت.

ضعي قطع الدجاج وغطيها، واتركيها تنضج ببطء مع تقليبها كل فترة حتى تتحمر تماما.

قدمى الفراخ التندوري ساخنة مع خبز النان الهندي أو الأرز البسمتي الأبيض.

وصلصة الزبادي بالنعناع تحضر بخلط الزبادي مع القليل من النعناع المفروم، عصير الليمون، والملح.

وشرائح البصل والليمون لتزيين الطبق وإضافة نكهة منعشة.

للحصول على طعم تندوري أصلي استخدمي زبادي كامل الدسم لأنه يساعد في تطرية الدجاج.

يمكن إضافة نقطة من ملون الطعام الأحمر الطبيعي لإعطاء اللون التقليدي للفراخ التندوري.

لا تختصري وقت التتبيل، فكلما طالت المدة زاد امتصاص النكهات.

يمكن خلط القليل من الخل الأبيض أو اللبن الرائب الحامض بدل الليمون لإضافة حموضة متوازنة.

عند الشوي، احرصي على عدم ترك الدجاج مدة طويلة كي لا يجف.

